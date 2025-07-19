Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

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Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle sürüklenen 6 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı. İçinde 3 kişi bulunan tekne, bölgeye sevk edilen hızlı tahlisiye botu ile güvenli bir şekilde Kepez'e yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

İçinde 3 kişi bulunan 6 metre boyundaki teknenin dümen arızası nedeniyle Kepez beldesi Soğuksu mevkisinde sürüklendiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.

Tekne yedeklenerek, Kepez'e yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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