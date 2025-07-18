Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Kıyı Emniyeti ekipleri, makina arızası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 10 metrelik tekneyi kurtardı. Tekne, yedeklenerek Morto Koyu'na demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

İçinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin makina arızası nedeniyle Seddülbahir önlerinde sürüklendiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.

Tekne yedeklenerek, Morto Koyu'na demirletildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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