Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Kıyı Emniyeti ekipleri, makina arızası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 10 metrelik tekneyi kurtardı. Tekne, yedeklenerek Morto Koyu'na demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
İçinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin makina arızası nedeniyle Seddülbahir önlerinde sürüklendiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.
Tekne yedeklenerek, Morto Koyu'na demirletildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel