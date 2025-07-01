Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. İçinde 6 kişinin bulunduğu tekne Gelibolu açıklarında sürüklendiği ihbarı sonrası kurtarılırken, 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu olaya müdahale etti ve tekne Lapseki Limanı'na güvenli bir şekilde yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

İçinde 6 kişi bulunan teknenin Gelibolu açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu olay yerine sevk edildi.

"KEGM-6" hızlı tahlisiye botunca yedeklenen tekne, Lapseki Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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