Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 6 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Lapseki ilçesine yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda bir tekne, dün akşam saatlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 6 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Çanakkale Lapseki ilçesine yanaştırıldı.