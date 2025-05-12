Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeki bir teknede yaşanan makine arızası sonrası Kıyı Emniyeti ekipleri kısa sürede müdahale ederek tekneyi kurtardı. Tekne, içinde 4 kişi ile birlikte Çanakkale Marina'ya güvenli bir şekilde yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Boğaz'da seyir halindeki teknede Kilitbahir önlerinde makine arızası meydana geldi. Haber verilmesi üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı "KIYEM-1" hızlı tahliye botu bölgeye sevk edildi.
İçinde 4 kişi bulunan tekne yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel