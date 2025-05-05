Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı tahlisiye botu ile kurtarıldı ve marina'ya yanaştırıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 5 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda dün Kepez mevki önlerinde bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 5 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.