Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botu tarafından kurtarılarak marina'ya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan ve içinde 5 kişi bulunan teknede, Kepez önlerinde makine arızası meydana geldi.
Akıntının etkisiyle sürüklenen tekne, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel