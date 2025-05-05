Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botu tarafından kurtarılarak marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan ve içinde 5 kişi bulunan teknede, Kepez önlerinde makine arızası meydana geldi.

Akıntının etkisiyle sürüklenen tekne, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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