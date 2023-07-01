Üye Girişi
Haberler
Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Güncel Haberler

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu ile kurtarıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Mehmetçik Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi önlerinde içinde 1 kişi bulunan 7 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. Tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Mehmetçik Balıkçı Barınağı'na çekildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Boğazı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title