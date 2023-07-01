Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu ile kurtarıldı.
ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Mehmetçik Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi önlerinde içinde 1 kişi bulunan 7 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. Tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Mehmetçik Balıkçı Barınağı'na çekildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Güncel