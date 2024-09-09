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Çanakkale Boğazı'nda Rusya Bayraklı Kargo Gemisi Arızalandı

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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Rusya bayraklı kargo gemisi, römorkörle Karanlık Liman demir sahasına çekildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Rusya bayraklı kargo gemisi, römorkörle Karanlık Liman demir sahasına çekildi.

Mersin'den Rusya'ya gitmek üzere denize açılan 119 metre uzunluğunda Rusya bayraklı 'SORMOVSKIY-3063' kargo gemisi, sabaha karşı Çanakkale Boğazı'nda Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve Türkeli römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan kargo gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman demir sahasına götürülüp, demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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