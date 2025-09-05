Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Malta Bayraklı Kargo Gemisi Makine Arızası Geçirdi
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Malta bayraklı 'ELİNA B' genel kargo gemisi, güvenlik önlemleri kapsamında demirledi. Boğazın trafiği tek yönlü kapatıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Malta bayraklı genel kargo gemisi, Kepez açıklarına demirledi.

Singapur'dan Gemlik Limanı'na giden 196 metre uzunluğunda Malta bayraklı genel kargo gemisi 'ELİNA B', saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18 ve 'Kurtarma-20' römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi Kepez önlerine demirledi. Güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı güney-kuzey tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Geminin makine dairesinde ve demir attığı bölgede yapılacak kontrollerin ardından boğaz geçişine izin verilmesi bekleniyor.

