Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı - Haberler

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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan özel tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan özel tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Kilitbahir köyü önlerinde seyir halinde bulunan, 10,5 metre boyundaki "Tınaz" isimli tekne, bir süre sonra makine arızası yaptı.

Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

İçinde 4 kişinin bulunduğu tekne yedeklenerek güvenli şekilde Eceabat Limanı'na yanaştırıldı.

AA / Burak Akay - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı, Güncel, Haberler

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