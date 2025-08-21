Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Kargo Gemisi Kurtarıldı
Yunanistan'dan Romanya'ya giden 'MY ZEYNEP' adlı kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'nda meydana gelen makine arızasının ardından güvenli bir bölgeye demirletildi.
Yunanistan'dan Romanya'ya seyir halinde olan 80 metre boyundaki "MY ZEYNEP" adlı kargo gemisinde, Çanakkale Boğazı'nda Nara önlerinde makine arızası meydana geldi.
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-19 römorkörü refakatinde, Türkeli römorkörünce yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel