Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi demirlendi

ÇANAKKALE Boğazı'nda makinesi arızalanan, 110 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi demirlendi, bölgeye römorkör sevk edildi.

İskenderun'dan Kocaeli'nin Gebze ilçesine giden, 110 metre uzunluğundaki 'İbrahim Şimşek' adlı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerken, Kepez beldesi açıklarında makinesi arıza yaptı. Burada demirlenen kuru yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-15' ve 'Türkeli' römorkörleri bölgeye yönlendirildi.