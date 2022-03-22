Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi demirlendi - Haberler

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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi demirlendi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi demirlendi

ÇANAKKALE Boğazı'nda makinesi arızalanan, 110 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi demirlendi, bölgeye römorkör sevk edildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makinesi arızalanan, 110 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi demirlendi, bölgeye römorkör sevk edildi.

İskenderun'dan Kocaeli'nin Gebze ilçesine giden, 110 metre uzunluğundaki 'İbrahim Şimşek' adlı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerken, Kepez beldesi açıklarında makinesi arıza yaptı. Burada demirlenen kuru yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-15' ve 'Türkeli' römorkörleri bölgeye yönlendirildi.


Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi demirlendi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Boğazı, Güncel, Haberler

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