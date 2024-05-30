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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası olan tekne kurtarıldı

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Çanakkale Boğazı'nda meydana gelen makine arızası sonucu sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde 2 kişi bulunan ve 9 metre boyundaki tekne, hızlı tahlisiye botu tarafından emniyetle Eceabat'taki limana yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası olan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

İçinde 2 kişi bulunan ve 9 metre boyundaki teknede Nara açıklarında makine arızası meydana geldi.

Durumun haber verilmesi üzerine sürüklenen tekne "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek emniyetle Eceabat'taki limana yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Boğazı Eceabat Denizcilik Kurtarma Dünya Güncel Haberler

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