Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
Güncel Haberler
ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, 'KEGM-1' hızlı tahliye botu ile yedeklenip, Eceabat'a yanaştırıldı.
ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, 'KEGM-1' hızlı tahliye botu ile yedeklenip, Eceabat'a yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda, Nara Burnu açıklarında içinde 2 kişi bulunan tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. Tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Eceabat'a çekildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel