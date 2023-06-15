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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Güncel Haberler

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, 'KEGM-1' hızlı tahliye botu ile yedeklenip, Eceabat'a yanaştırıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, 'KEGM-1' hızlı tahliye botu ile yedeklenip, Eceabat'a yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda, Nara Burnu açıklarında içinde 2 kişi bulunan tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. Tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Eceabat'a çekildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Boğazı Güncel Haberler

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