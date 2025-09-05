Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: ELİNA B Gemisi Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Malta bayraklı 'ELİNA B' kargo gemisi, Kıyı Emniyeti römorkörleri tarafından kurtarılarak Karanlık Liman mevkisine demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen gemi kurtarıldı.
Singapur'dan Gemlik Limanı'na giden Malta bayraklı 196 metre boyundaki "ELİNA B" adlı kargo gemisinde, Çanakkale Boğazı Anadolu Hamidiye Tabyası açıklarında makine arızası meydana geldi.
Kıyı Emniyetine bağlı Kurtarma-18 ve Kurtarma-20 römorkörleri, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda bölgeye sevk edildi.
Kurtarma-20 römorkörünün halat verdiği gemi, kılavuz kaptanın idaresinde Karanlık Liman mevkisine demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda trafik, gemideki makine arızası nedeniyle kısa süreliğine askıya alındı.
