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Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: 2 Kişi Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: 2 Kişi Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 24 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarılarak güvenli bir bölgeye alındı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Karanlık Liman bölgesinde emniyete alındı.

Çanakkale Boğazı'nda saat 15.00 sıralarında Kumkale önlerinde 24 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişi bulunan tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Karanlık Liman bölgesinde emniyete alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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