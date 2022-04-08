Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı - Haberler

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Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 100 metre uzunluğundaki 'Efes' adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 100 metre uzunluğundaki 'Efes' adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'ndan, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na giden Panama bayraklı 100 metre uzunluğundaki ve 4 bin 86 grostonluk 'Efes' isimli kuru yük gemisi Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-4' römorkörü sevk edildi. Gemi, römorkör refakatinde götürüldüğü Şevketiye mevkisine demirletildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Boğazı, Suudi Arabistan, Gemi, Efes, Güncel, Haberler

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