Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

İtalya'dan Tekirdağ'a giden Panama bayraklı MSC GIANNA III konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Kaptanın durumu bildirmesinin ardından, Kıyı Emniyeti tarafından römorkörler bölgeye gönderildi.

Çanakkale Boğazı'nda bu kez makine arızası yaşandı. İtalya'dan Tekirdağ'a giden 201 metre uzunluğundaki Panama bayraklı konteyner gemisi 'MSC GIANNA III', sabah saatlerinde Kumkale önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-17' ile 'Kurtarma-18' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
