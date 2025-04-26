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Rüşvet anı kamerada

Çanakkale Boğazı'nda Konteyner Gemisi Arızalandı

Çanakkale Boğazı'nda Konteyner Gemisi Arızalandı
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 'MSC Prosperity 2' isimli konteyner gemisi, römorkör yardımıyla Karanlık Liman Bölgesi'ne demirletildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda arıza yapan Panama bayraklı, 172 metre uzunluğundaki 'MSC Prosperity 2' isimli konteyner gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Bölgesi'ne demirletildi.

Mısır'dan Yalova'ya giden, Panama bayraklı, 172 metre uzunluğundaki 'MSC Prosperity 2' isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Kepez açıklarında makine arızası yaptı. Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-17' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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