Çanakkale'de görevi başında kalp krizi geçiren Kıyı Emniyeti personeli hayatını kaybetti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörde görevli personel, Çanakkale Boğazı'nda görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kurtarma-2 römorköründe yağcı olarak görev yapan Ersoy Yıldırım, Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken arızalanan "MSC LEA 2" adlı konteyner gemisini yedekleme yolundayken kalp krizi geçirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, Yıldırım'ı kıyıya ulaştırarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yıldırım, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuruluşumuzda gemi adamı olarak görev yapmakta iken geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu vefat eden Ersoy Yıldırım'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.