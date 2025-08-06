Çanakkale Boğazı'nda Gemi Kurtarıldı

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Bulgaristan'dan İsrail'e giden IRONHIDE adlı kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle kurtarılarak güvenli bir limana demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen gemi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

Bulgaristan'dan İsrail'e seyir halinde olan "IRONHIDE" adlı 78 metre boyundaki kuru yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Karanfil Burnu açıklarında makine arızası meydana geldi.

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-18 ve Kurtarma-19 römorkörleri yedeğinde çekilerek Karanlık Liman'a demirletildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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