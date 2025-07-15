Çanakkale Boğazı'nda Gemi Kurtarıldı

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İspanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeki Portekiz bayraklı 'SPANACO PROGRESS' adlı gemide makine arızası meydana geldi. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda gemi güvenli bir alana demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine arızası meydana gelen gemi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

İspanya'dan Kocaeli'ye seyir halinde olan Portekiz bayraklı "SPANACO PROGRESS" adlı 108 metre uzunluğundaki genel kargo gemisinde, Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde makine arızası meydana geldi.

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-3" römorkörü refakatinde, "Kurtarma-19" römorkörü yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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