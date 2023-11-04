Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişleri askıya alındı
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, hava şartları nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, hava şartları nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin, "Çanakkale Boğazı hava şartları nedeniyle geçişler geçici olarak çift yönlü askıya alınmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel