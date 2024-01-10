Çanakkale Boğazı'nda Fırtına Nedeniyle Transit Gemi Geçişleri Durdu
Çanakkale Boğazı, fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini arttırdı. Fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı, fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.
Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini arttırdı.
Fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu.