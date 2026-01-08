Haberler

Çanakkale Boğazı kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına, transit gemi trafiklerini durdurdu ve feribot seferleri iptal edildi. Gemi kaptanlarına telsizle bilgilendirme yapıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Bölgede dün geceden bu yana etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat feribot seferlerinin de geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
