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Çanakkale Boğazı'nda Fırtına Nedeniyle Feribot Seferlerinde Aksama

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Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferlerinde aksama yaşanıyor. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 22.00, Kilitbahir'den Çanakkale'ye ise saat 23.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Diğer seferlerde ise aksama bulunmamaktadır.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 22.00, Kilitbahir'den Çanakkale'ye ise saat 23.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Boğaz hattındaki diğer seferlerde aksama bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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