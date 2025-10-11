Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Çırpınan Azerbaycan Uyruklu Balıkçı Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Çırpınan Azerbaycan Uyruklu Balıkçı Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda balık avlamakta olan bir grubun denizde çırpınan Azerbaycan uyruklu bir kişiyi kurtarmasıyla ilgli olay, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı.

Çanakkale Boğazı'nda ava giden balıkçıların denizde çırpınırken buldukları Azerbaycan uyruklu kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Boğazda avlanmak üzere seyir halinde bulunan "Yılmazlar-5" teknesinde bulunan balıkçılar, Kepez Burnu önlerinde bir kişinin denizin yüzeyinde çırpındığını gördü.

Kaptan Halil Can Çiftçi, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirdi.

Denizden tekneye alınan Azerbaycan uyruklu Samuil İlqaroğlu (25), Sahil Güvenlik ekiplerince Kepez Limanı'na getirilip 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılan İlqaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaptan Çiftçi, balık avı için Güzelyalı açıklarına seyir halinde bulundukları esnada deniz yüzeyinde çırpınan kişiyi gördüklerini belirtti.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
