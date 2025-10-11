Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Çırpınan Adam Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Çırpınan Adam Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan uyruklu Samuil İlqaroğlu, Çanakkale Boğazı'nda balıkçılar tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu iyi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda Azerbaycan uyruklu Samuil İlqaroğlu (25) denizde çırpınırken balıkçılar tarafından kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kepez ilçesi açıklarında akşam saatlerinde 'Yılmazlar-5' isimli gırgır teknesi avlanmak için seyir halindeyken mürettebat denizde 1 kişinin çırpındığını fark etti. Gırgır teknesinin kaptanı durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Balıkçılar tarafından gırgır teknesine alanın kişinin Samuil İlqaroğlu (25) olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kepez Limanı'na getirilen İlqaroğlu, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. İlqaroğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yılmazlar-5 isimli teknenin kaptanı Halil Can Çiftçi, "Çanakkale'de tekneyle balık avlamak için denize açıldık. Güzelyalı açıklarındaki balık sahasına gidiyorduk. Sektör çizgisinden giderken sancak tarafımızda birinin çırpındığını fark ettik. İlk başta balık zannettik. Sonra orada durduk ve adamı aldık. Tekneye aldıktan sonra üstünü değiştirdik. Sonra Sahil Güvenliğe teslim ettik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

"Saldırıların dozu artıyor, herkes elini taşın altına koymalı"
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Sahibine ulaştırdığı 700 mark yıllar sonra 103 bin lira olarak döndü

700 marklık iyiliği yıllar sonra 103 bin TL olarak döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan sürpriz transfer isteği! Bu kez Süper Lig'den

Taraftar dünya starı beklerken o, Anadolu kulübünün yıldızını istedi
Sahibine ulaştırdığı 700 mark yıllar sonra 103 bin lira olarak döndü

700 marklık iyiliği yıllar sonra 103 bin TL olarak döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.