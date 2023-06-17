Çanakkale Boğazı'nda Barbados bayraklı gemi arızalandı
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İstanbul'dan Norveç'e giden Senara isimli geminin makineleri Çanakkale Boğazı'nda arızalandı. Gemi römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Barbados bayraklı gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.
İstanbul'dan Norveç'e giden 90 metre uzunluğundaki "Senara" isimli geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-4" römorkörü sevk edildi.
Ayrıca boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.