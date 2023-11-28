Üye Girişi
Haberler

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yolcu gemisi sürüklendi (2)

Son Güncelleme:
Abone Ol

GEMİ, KARANLIK LİMAN BÖLGESİNE DEMİRLETİLDİÇanakkale Boğazı'nda Karakova açıklarında makine arızası yapan 146 metre uzunluğundaki Libya bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi, kılavuz kaptan ve römorkörle, Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.

GEMİ, KARANLIK LİMAN BÖLGESİNE DEMİRLETİLDİ

Çanakkale Boğazı'nda Karakova açıklarında makine arızası yapan 146 metre uzunluğundaki Libya bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi, kılavuz kaptan ve römorkörle, Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Boğazı Libya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title