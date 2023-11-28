Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yolcu gemisi sürüklendi (2)
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GEMİ, KARANLIK LİMAN BÖLGESİNE DEMİRLETİLDİÇanakkale Boğazı'nda Karakova açıklarında makine arızası yapan 146 metre uzunluğundaki Libya bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi, kılavuz kaptan ve römorkörle, Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.
GEMİ, KARANLIK LİMAN BÖLGESİNE DEMİRLETİLDİ
Çanakkale Boğazı'nda Karakova açıklarında makine arızası yapan 146 metre uzunluğundaki Libya bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi, kılavuz kaptan ve römorkörle, Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.
Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel