Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Vietnam Bayraklı Yük Gemisi Şevketiye'ye Götürüldü
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Vietnam bayraklı yük gemisi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü. Yunanistan'dan Rusya'ya giden boş tankerin makineleri, boğaz geçişi sırasında arızalandı. Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör sevk edildi. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Vietnam bayraklı yük gemisi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.
Yunanistan'dan Rusya'ya giden 180 metre uzunluğundaki "Sea Marine-1" adlı boş tankerin makineleri, boğaz geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-3" römorkörü sevk edildi.
Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.
Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.