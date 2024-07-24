Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan ve makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından kurtarıldı. Teknenin kaptanı durumu bildirdikten sonra KEGM'ye ait hızlı tahlisiye botu sevk edildi ve tekne Çanakkale'ye götürülerek arıza giderildi.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Boğazda seyir halindeki 10 metrelik özel teknenin makineleri, Seddülbahir köyü açıklarında arızalandı.
Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Çanakkale'ye götürüldü.