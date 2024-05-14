Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makinelerinde arıza oluşan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı. Zincirbozan önlerinde seyir halindeyken makine arızası meydana gelen tekne, KEGM-9 hızlı tahsiliye botu tarafından yedeklendi ve Lapseki ilçe merkezine emniyetle yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makinelerinde arıza oluşan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
KEGM'den yapılan açıklamaya göre, Zincirbozan önlerinde 2 kişiyle seyrederken makine arızası meydana gelen 10 metre boyundaki tekne, KEGM-9 hızlı tahsiliye (can kurtarma) botunca yedeklendi.
Tekne, ekipler tarafından Lapseki ilçe merkezine emniyetle yanaştırıldı.