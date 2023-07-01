Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı
Güncel Haberler
Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan bir teknenin makineleri arızalandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından müdahale edilen tekne, balıkçı barınağına çekildi.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.
Boğazda seyir halindeki 7 metrelik özel teknenin makineleri, Çanakkale Şehitler Abidesi önlerinde arızalandı.
Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Mehmetçik Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel