Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan bir teknenin makineleri arızalandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından müdahale edilen tekne, balıkçı barınağına çekildi.