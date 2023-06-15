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Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Güncel Haberler

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi. Boğazda, iki kişinin bulunduğu 7 metrelik özel teknenin makineleri, Nara Burnu mevkisi açıklarında arızalandı. Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

Boğazda, iki kişinin bulunduğu 7 metrelik özel teknenin makineleri, Nara Burnu mevkisi açıklarında arızalandı.

Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Boğazı Nara Burnu Güncel Haberler

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