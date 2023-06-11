Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi. Boğazda seyir yapan ve içinde 2 kişinin bulunduğu 4 metrelik özel teknenin makineleri Lapseki'nin Çardak beldesi mevkisi açıklarında arızalandı.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.
Boğazda seyir yapan ve içinde 2 kişinin bulunduğu 4 metrelik özel teknenin makineleri Lapseki'nin Çardak beldesi mevkisi açıklarında arızalandı.
Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.