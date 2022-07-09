Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

AA - Burak Akay - Güncel
 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Boğaz geçişi yapan özel bir şirkete ait tekne, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güneyinde makine arızası yapıp sürüklenmeye başladı.

Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'e ait "KEGM-9" ve "KIYEM-1" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.

İçinde üç kişi bulunan tekne yedeklenip Gelba Tersanesine yanaştırıldı.

AA / Burak Akay - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Boğazı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title