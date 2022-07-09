Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı. Boğaz geçişi yapan özel bir şirkete ait tekne, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güneyinde makine arızası yapıp sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'e ait "KEGM-9" ve "KIYEM-1" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi. İçinde üç kişi bulunan tekne yedeklenip Gelba Tersanesine yanaştırıldı. AA / Burak Akay - Güncel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Boğazı Güncel Haberler

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