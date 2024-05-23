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Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tanker Şevketiye Demir Bölgesine Götürüldü

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Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Komoros Adaları bayraklı tanker, römorkör yedeğinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Komoros Adaları bayraklı tanker, römorkör yedeğinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

Rusya'dan Hindistan'a seyrini sürdüren 241 metre uzunluğundaki "Hera 1" isimli geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında Zincirbozan mevkisinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-3" ve "Kurtarma-15" römorkörleri sevk edildi.

Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.

"Hera 1" gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör yedeğinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Kaynak: AA / Güncel

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