Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi demirletildi - Haberler

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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi demirletildi

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi demirletildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada arızalanan kuru yük gemisi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada arızalanan kuru yük gemisi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'ndan Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na giden Panama bayraklı, 100 metre boyunda ve 4 bin 86 grostonluk "Efes" isimli kuru yük gemisinin makineleri Gelibolu açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bunun üzerine geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" römorkörü sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirilirken "Efes" isimli gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Boğazı, Suudi Arabistan, Gemi, Efes, Güncel, Haberler

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