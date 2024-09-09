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Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Kargo Gemisi Kurtarıldı

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Mersin'den Rusya'ya seyir halinde olan kargo gemisi Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşadı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek gemi emniyete alındı.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

Mersin'den Rusya'ya seyir halinde olan "SORMOVSKIY-3063" adlı 119 metre boyundaki genel kargo gemisinde Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası meydana geldi.

Gemi kaptanının haber vermesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ile "TÜRKELİ" ve "KURTARMA-13" römorkörlerimiz olay yerine yönlendirildi.

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan refakatinde, römorkörlerce Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi.

Kaynak: AA / Güncel

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