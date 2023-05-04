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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, demir bölgesine götürüldü

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, demir bölgesine götürüldü

Güncel Haberler

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Panama bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Panama bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine çekildi.

Cibuti'den İstanbul'a giden 180 metre uzunluğundaki "Deniz M" isimli geminin makineleri, Bademlik mevkisi açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-13" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde, Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Boğazı Panama Güncel Haberler

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