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Çanakkale Boğazı'nda Arıza Yapan Tankere Müdahale

Çanakkale Boğazı'nda Arıza Yapan Tankere Müdahale
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Samsun'dan Aliağa'ya giden 'Global Lake' adlı tanker, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde güvenli bir şekilde Şevketiye Demir Sahası'na götürüldü.

Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürüldü.

Samsun'dan Aliağa'ya seyir halinde olan 112 metre uzunluğundaki Türkiye bayraklı "Global Lake" adlı boş tankerin makinesi, Çanakkale Boğazı'nda Akbaş önlerinde arızalandı.

Tanker, kaptanın haber vermesi üzerine, Kıyı Emniyeti Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Kurtarma-3 römorkörü yedeğinde, kılavuz kaptan ve Kurtarma-14 römorkörü refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

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