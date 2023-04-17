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Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi

Güncel Haberler

Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Liberya bayraklı gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürüldü.

Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Liberya bayraklı gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürüldü.

Hollanda'dan Romanya'ya giden 178 metre uzunluğundaki "Militades-2" isimli kuru yük gemisinin makineleri, Gelibolu açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-16" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde, Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Boğazı Hollanda Liberya Güncel Haberler

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