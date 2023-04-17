Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Liberya bayraklı gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürüldü.

Hollanda'dan Romanya'ya giden 178 metre uzunluğundaki "Militades-2" isimli kuru yük gemisinin makineleri, Gelibolu açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-16" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde, Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.