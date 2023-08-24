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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine saat 11.00'de tek yönlü açılacak

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Çanakkale Boğazı, gemi trafiğine saat 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yönlü açılacak.

Çanakkale Boğazı, gemi trafiğine saat 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yönlü açılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yönlü açılmasının planlandığı, kuzey-güney yönünün halen kapalı olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Çanakkale Boğazı Güncel Haberler

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