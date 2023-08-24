Çanakkale Boğazı gemi trafiğine saat 11.00'de tek yönlü açılacak

Çanakkale Boğazı, gemi trafiğine saat 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yönlü açılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yönlü açılmasının planlandığı, kuzey-güney yönünün halen kapalı olduğu kaydedildi.