Çanakkale'de boğaz trafiği açıldı

ÇANAKKALE'de etkili olan fırtına nedeniyle dün çift yönlü kapanan boğaz trafiği, 20,5 saat sonra yeniden açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından dün, şehirde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı saat 12.45 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından saat 08.50 sıralarında boğaz trafiği yeniden açıldı.