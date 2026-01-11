Haberler

Çanakkale'de boğaz trafiği açıldı

Çanakkale'de boğaz trafiği açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle çift yönlü olarak kapanan boğaz trafiği, 20,5 saat sonra yeniden açıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda, fırtınanın etkisinin azalmasıyla birlikte boğaz trafiği yeniden başladı.

ÇANAKKALE'de etkili olan fırtına nedeniyle dün çift yönlü kapanan boğaz trafiği, 20,5 saat sonra yeniden açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından dün, şehirde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı saat 12.45 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından saat 08.50 sıralarında boğaz trafiği yeniden açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

6. Muhammed'den "kral" hareket! Yüzlerce kişiyi affetti