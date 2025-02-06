Çanakkale Bisiklet Platformu'ndan Depremdeki Kayıplar İçin Anma Etkinliği
Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP), Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için sessiz sürüş etkinliği düzenledi. Etkinlik, Bisikletli Yaşam Parkı'ndan başlayarak Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü önünde sona erdi.
Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla sessiz sürüş etkinliği düzenledi.
Bisikletliler, Bisikletli Yaşam Parkı'ndan başlayan etkinlik, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü önünde sona erdi.
Etkinliğe Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler katıldı.