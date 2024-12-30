Çanakkale Biga'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada 981 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve zanlılar tutuklandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik Biga ilçesinde operasyon düzenledi.
Bir araçta yapılan aramada 981 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler O.O. ve O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel