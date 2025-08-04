Çanakkale Biga'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, geniş bir alana yayıldı ancak yerleşim yerlerini tehdit etmiyor.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Biga ilçesi Balıklıçeşme köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 96 orman personeli sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

'YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETMİYOR'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biga Balıklıçeşme köyünde orman dışı alanda meydana gelen yangına; 2 uçak, 2 helikopter ile havadan, 13 arazöz, 2 itfaiye, 1 dozer ve 96 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibariyle ormanlık alanları ve yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Ağustos ayında yangın riski çok yüksek. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım" dedi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN-Cihan BAYRALI/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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