Çanakkale Biga'da Tarım Arazisinde Yangın

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Biga ilçesine bağlı Değirmecik ile Aksaz köyleri arasındaki tarım arazisinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.